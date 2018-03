Ragazzo scompare a Milano, ritrovato dopo ore a Riccione in stato confusionale

Cronaca

Riccione

| 15:30 - 17 Marzo 2018

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri hanno ritrovato a Riccione un ragazzo residente nel Comune di Milano, che era scomparso in mattinata. I Militari lo hanno trovato grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare: si trovava in viale D'Annunzio, in stato confusionale. Il ragazzo è stato affidato al personale del 118, che lo ha portato all'ospedale Infermi di Rimini per gli accertamenti di rito. La scomparsa era stata denunciata dalla moglie.