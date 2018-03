Rimini, crolla pezzo di cornicione da un palazzo. Chiuso tratto di corso d'Augusto

Cronaca

Rimini

| 15:21 - 17 Marzo 2018

Crolla parte del cornicione da un palazzo del centro di Rimini. Paura in corso d'Augusto, dove polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenuti per transennare l'area e provvedere con la messa in sicurezza. Il distacco dei calcinacci è avvenuto intorno alle 12 nella struttura che ospitava il vecchio istituto 'Einaudi', dove fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. Gli uomini del 115, sono arrivati sul posto con due mezzi, un camion e un'autoscala.