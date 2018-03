Provoca violento tamponamento sull'autostrada e scappa, il pirata della strada rintracciato dopo pochi giorni

Cronaca

| 14:08 - 17 Marzo 2018

Provoca un violento tamponamento e scappa, venendo però individuato nell'arco di pochi giorni. Un 49enne originario delle Marche è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, inoltre ha subito il ritiro della patente e gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada. I fatti sono avvenuti il 6 marzo, intorno alle 7.40, all'altezza del casello di Riccione dell'A-14: una donna, farmacista del pesarese, è stata tamponata da un mezzo che si è dato subito alla fuga, imboccando l'autostrada in direzione Sud. Le indagini della Polizia Stradale, partite dalle immagini delle telecamere, ha permesso di individuare il fuggitivo, che in un primo momento ha cercato di negare gli addebiti.