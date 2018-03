La pioggia di domenica apre spazio al colpo di coda dell'inverno: albergatori riminesi preoccupati per Pasqua

Attualità

Rimini

| 13:19 - 17 Marzo 2018

Una domenica caratterizzata dal maltempo sul riminese. Come riporta Arpae, le precipitazioni deboli e intermittenti della mattina si intensificheranno nel pomeriggio-sera, con quota neve sui 1000-1200 metri, in abbassamento in serata. Lunedì mattina fenomeni in esaurimento, con neve sui 500 metri nella zona appennica. Una fase più fredda inizierà da mercoledì 21 marzo, per l'afflusso di aria più fredda in quota: in queste giornate, al momento, non sono previsti da Arpae fenomeni di particolare intensità e durata, ma le temperature minime scenderanno sotto lo zero nelle zone di pianura interna. Tra mercoledì e venerdì, in caso di precipitazioni, potrebbero esserci delle nevicate anche a quote basse. E per Pasqua? Come riporta il Resto del Carlino, gli albergatori sono preoccupati, le prenotazioni infatti non decollano. Nel mirino degli albergatori i siti meteo che danno spazio a previsioni di Pasqua con gelo e neve. La distanza temporale è elevatissima e fare questo tipo di previsione è impossibile. La media degli 'spaghi' dei due modelli principali, Gfs ed Ecmwf, indicano che la fase più fredda è quella che ci apprestiamo a vivere, tra il 21 e il 24 marzo compresi. E c'è grande incertezza per il prosieguo. Per il 1 aprile a Rimini, ad esempio, Ecmwf in una delle 50 proiezioni prevede un'isoterma di -8.8° a 850 hPa (se si verificasse sarebbe una Pasqua gelida, ma le possibilità sono bassissime) e un'altra proiezione l'isoterma di 7.8° (15 gradi in più). Diffidare quindi dal 'Burian 3 la vendetta'.