Rimini Calcio, con il Lentigione out Capellupo. Righini insidia Montanari, dentro Variola

Sport

Rimini

| 12:42 - 17 Marzo 2018

Rimini saldamente primo con 5 punti in più dell'Imolese e alla tredicesima partita utile, ma i tre pareggi di fila hanno creato un po' di inquietudine. La gara di domenica del Neri con il Lentigione, la grande delusione del girone assieme al Forlì, è l'occasione per spazzare le nubi e per riprendere il cammino in vista dell'incontro del Neri con l'Imolese, in programma nel turno infrasettimanale del 29 marzo. Righetti non potrà contare su Capellupo, fermato da problemi fisici, Ambrosini e il lungodegente Giua. Buonaventura non è ancora al 100% ed è in ballottaggio con Traini per completare il tridente offensivo con Cicarevic e uno tra Arlotti e Simoncelli; l'altro farà l'esterno destro di centrocampo, con Variola inserito al fianco di Montanari in mediana. Righini scalpita comunque per una maglia da titolare e potrebbe essere preferito a Montanari. In difesa conferma per i tre titolari Romagnoli, Brighi e Petti.