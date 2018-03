Calcio Promozione: Cattolica attende il Pietracuta, sfida tra i bomber Pasolini e Fratti

Sport

Cattolica

| 12:34 - 17 Marzo 2018

Domenica per il girone D di Promozione fari puntati al Calbi di Cattolica, dove la formazione giallorossa ospita il Pietracuta. All'andata i rossoblu fecero il colpo, superando il blasonato avversario per 3-0. Il Cattolica, che guida il girone D con 56 punti, sei in più dei cugini del Torconca, spicca per solidità difensiva (miglior difesa del girone con 16 reti): nelle ultime cinque gare ha subito un solo gol. Mister Giorgi dovrà scegliere se tornare al 3-5-1-1 con Brighi alle spalle di Pasolini o se confermare Di Filippo, in un buon momento di forma, al fianco dell'attaccante per un 3-5-2. La sfida tra Cattolica e Pietracuta è anche il duello tra bomber: Gianni Fratti, 19 reti, contro Manuele Pasolini, 17. Il Pietracuta è quinto in classifica con 45 punti e deve recuperare una gara in più, con il Cotignola che lo precede con 48 punti.