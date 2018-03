Altra frana in Valmarecchia: smottamento si ferma a due metri da un capannone a Maiolo

Attualità

Maiolo

| 09:47 - 17 Marzo 2018

Non cessano le frane in Alta Valmarecchia: sabato mattina lo smottamento che era partito qualche giorno fa a causa del maltempo, del disgelo e delle piogge a Maiolo, si è riattivato muovendosi pericolosamente a ridosso di un capannone agricolo nei pressi del ponte Prena. La frana si è fermata a un paio di metri dallo stabile: immediatamente è intervenuta una ditta privata che ha operato incanalando le acque e cercando di mettere in sicurezza la zona. Ovviamente nei prossimi giorni verranno effettuati lavori per ripristinare la situazione che, al momento, rimane piuttosto critica.