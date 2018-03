Si trova a Viserba il fan club ufficiale dei Cranberries. Serata tributo dopo la morte della cantante

Attualità

Rimini

| 09:45 - 17 Marzo 2018

Si trova a Viserba il quartier generale di CranberriesItalia, la community ufficiale dei fan italiani del Cranberries. I due fondatori, Loredana Cramarossa e Paolo Catena, vivono da anni in Romagna. Il fan club esiste dal 2001 e ha sempre seguito e supportato la band. La scomparsa di Dolores O'Riordan avvenuta lo scorso 15 gennaio, ha fatto partire l'idea di una serata evento legata ad un progetto solidale "per attività educative a Limerick, città nel sud ovest d’Irlanda, nota a tutto il mondo per aver dato i natali alla cantante e ai tre musicisti della rock band. In questo modo i fan vogliono esprimere vicinanza ai membri della band, alla famiglia di Dolores e alla comunità stessa della cittadina, che ha sempre dimostrato affetto nei confronti della cantante. " Il progetto educativo è principalmente legato allo studio della musica, strumenti e canto, per bambini che non potrebbero permettersi questa opportunità. Il progetto verrà presentato a Roma sabato 17 durante la serata tributo "Ode to Dolores". La raccolta fondi è presente sulla piattaforma "Produzioni dal basso".