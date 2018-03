Danni maltempo: strada Leontina ‘disastrata’, la segnalazione

Attualità

San Leo

| 17:57 - 16 Marzo 2018

La situazione frane in Alta Valmarecchia è ancora critica: con il disgelo e l'arrivo della primavera, è allerta nei comuni nell'entroterra riminese con problemi in particolar modo a Pennabilli, con la strada Provinciale 1 che presenta quattro interruzioni, a Miratoio e anche a Maiolo. Ma anche sulla strada Leontina, che da Pietracuta porta a San Leo, i danni del maltempo sono ingenti. A segnalarcelo è un nostro lettore che ci ha inviato le foto della situazione attuale. Molti i comuni che si sono attivati per il ripristino: si stimano danni per centinaia di migliaia di euro.

