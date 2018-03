La notte brava finisce a botte e morsi: furiosa lite tra due amiche in un bar di Rimini, 29enne denunciata

Cronaca

Rimini

| 15:10 - 16 Marzo 2018

Trascorrono la serata insieme in giro per locali e forse alzano un po’ troppo il gomito e finiscono per litigare dandosele di santa ragione: il proprietario del bar ha dovuto chiamare i carabinieri per sedare la lite.

E' accaduto venerdì mattina, verso le 9, le due ragazze, hanno deciso di terminare la lunga nottata in un noto bar di Rimini, in via Flaminia e, per futili motivi non ancora ben chiari, hanno iniziato a litigare giungendo ben presto alle mani.

Ad avere la peggio è stata la ragazza più giovane, 18enne di origine russa, residente a Rimini, che è stata ferita al labbro inferiore da un morso e che si è vista mandare in frantumi lo schermo del proprio smartphone: la giovane è stata medicata al pronto soccorso.

L’amica, 29enne, di origine domenicana, residente a Riccione, a seguito della denuncia – querela presentata dalla vittima è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e danneggiamento.