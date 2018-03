Il punk in tour con i Sum 41: il 31 agosto attesi a Rimini Rock Park

Eventi

I Sum 41 tornano in concerto in Italia e toccheranno anche la riviera. La band canadese sarà a Rimini il 31 agosto al Rimini Rock Park e, capitanata da Deryck Whibley, è pronta ad infiammare nuovamente i palchi italiani: le altre due date sono il 30 agosto ad Empoli e il 1° settembre a Lignano Sabbiadoro. Il ritorno dei Sum 41 in Italia nel 2018 era particolarmente atteso, a seguito dello straordinario evento tenuto la scorsa estate a Milano durante gli iDays. Il 17 giugno 2017 sul palco della kermesse milanese, la band si è esibita davanti a quasi 90.000 persone, insieme a due tra i gruppi più caratteristici del punk rock internazionale: i Linkin Park e i Blink 182. Un concerto che necessitava di un bis nel nostro Paese, a fronte della grande richiesta da parte del pubblico.

Il gruppo, formato da Deryck Whibley, Dave Brownsound, Tom Thacker, Cone McCaslin e Frank Zummo dopo un periodo di pausa a fine 2016 torna con un album, “13 Voices”, che segna una vera e propria rinascita, testimoniata anche dal video del singolo “War”, nel quale Whibley brucia fra i rottami quelli che sono i simboli del suo passato. I tre singoli estratti dall’album, “War” appunto, “Fake My Own Death” e “God Save Us All (Death to POP)”, con più di 15 milioni di views su Youtube, sono il segnale netto e deciso del ritorno in grande stile dei Sum41, di nuovo con la formazione a 5 elementi, e con quel sound inconfondibile che li ha resi una delle più celebri band punk rock del mondo.



