La Ginnastica Ritmica Riccione torna da San Marino con un bronzo e tanti buoni piazzamenti

Sport

Riccione

| 14:20 - 16 Marzo 2018

Grande prova di carattere quella dimostrata dalle atlete della Ritmica Riccione nella Seconda prova di Federazione andata in scena nella Repubblica di San Marino. Ad aprire la manifestazione è stata la categoria Silver LB con un buon piazzamento (10° posto) per l’Allieva 4 Nicole Fregnani, che supera ben 20 avversarie. Bene anche per le A2 Jessica Bertuccioli 11esima con una buona performance, Alessia Sperindio 26esima al suo esordio in federazione e Anita Tiraferri 36esima, che inficia la sua prova per due perdite importanti nel suo secondo esercizio. Nel gruppo delle A1 una perdita importante con uscita di pedana anche per Caterina Magnani (nona) e Indya Battistini 13esima, che paga il fatto di essere stata poco concentrata. Anna Romano che si aggiudica un 15° posto nel gruppo A3 che vedeva la partecipazione di 36 atlete.

Il giorno seguente in gara la categoria LC con l’allieva 4 Stefania Fattori che conquista l’8° posto su ben 25 sfidanti. Finalmente la medaglia arriva con la senior Letizia Angeli, che sale sul terzo gradino dopo una bella gara combattuta. Infine nella categoria junior Anna Dipaola sfiora il podio con un 4° posto, Elisa Clemente a ruota al 5° e Valentina Semprini decima.