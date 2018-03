Progetto 'CiboAmico' di Hera: a Rimini recuperati 820 pasti

Attualità

Rimini

| 14:16 - 16 Marzo 2018

Oltre 12.570 pasti recuperati corrispondenti a più di 54.500 euro: questi i risultati raggiunti nel 2017 da 'CiboAmico', iniziativa del Gruppo Hera avviato nel 2009 con il supporto di Last Minute Market, spin-off dell'Università di Bologna che promuove la lotta allo spreco e la sostenibilità ambientale e che consente il recupero dei pasti preparati ma non consumati in cinque mense aziendali a Bologna, Granarolo dell'Emilia, Imola, Rimini e Ferrara.

Dall'inizio del programma sono stati oltre 80.000 i pasti recuperati - e successivamente distribuiti attraverso enti no-profit a favore di persone in difficoltà - per un valore economico di circa 327.000 euro.

Il riutilizzo delle eccedenze alimentari, attraverso un servizio sostenibile e solidale, è di aiuto a circa 140 persone ospitate in otto strutture dedicate e nel 2017 ha visto un aumento complessivo di oltre 2.100 unità, rispetto all'anno precedente, nel numero di pasti recuperati.

In particolare a Rimini, con il progetto CiboAmico, lo scorso anno sono stati recuperati 820 pasti provenienti dalla mensa aziendale. A gestire le eccedenze alimentari recuperate è la onlus locale Comunità Papa Giovanni XXIII, la quale dopo averle ritirate le distribuisce quotidianamente agli enti beneficiari: il centro di accoglienza per persone senza fissa dimora ‘Capanna di Betlemme’. Nel 2017 il valore economico dei pasti donati da Hera a Rimini ha quasi raggiunto i 4.000 euro, un risparmio che ha consentito alla onlus di investire le risorse così liberate in altri progetti.