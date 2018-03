L’arte contemporanea sbarca nel fine settimana a Rimini nello storico Palazzo Spina

Eventi

Rimini

| 13:02 - 16 Marzo 2018

Rimini ospita nel fine settimana un grande rappresentante dell’arte contemporanea americana che espone con Giovanni Lombardini nella Galleria Augeo Art Space nella dimora storica di Palazzo Spina.

Il Maestro Edward Evans è in arrivo dagli States in occasione dell’evento in programma sabato 17 e domenica 18 marzo. Evans e Giovanni Lombardini riceveranno il pubblico in Galleria per illustrare le opere esposte alla mostra “La Pelle del Colore.

Edward Evans ha esposto in centinaia di mostre personali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. I suoi dipinti sono presenti in molte collezioni pubbliche, aziendali e private in tutto il mondo.

Primo appuntamento sabato, dalle 16.30 alle 20 alla mostra “La pelle del colore” con le opere di Edwans e Lombardini che seducono lo spettatore con affascinanti cromatismi che uniscono i due artisti in un dialogo universale tra Rimini e gli Stati Uniti, tra luce e ombra, emozione e passione.



Preziosa cornice al ricevimento di sabato pomeriggio, la musica raffinata del flauto traverso di Karsten Braghittoni e della chitarra classica e acustica di Carlo Borsari. Un viaggio sonoro nella musica di culto americana da Frank Sinatra a Bob Dylan come omaggio al Maestro Evans

Edward Evans e Giovanni Lombardini ricevono il pubblico in Augeo Art Space (corso D’Augusto 217 Rimini) sabato 17 marzo dalle 16.30 alle 20 e domenica dalle 16 alle 19. Ingresso Libero.