Domenica 18 marzo al Teatro degli Atti di Rimini va in scena La bisbetica domata

Eventi

Rimini

| 12:47 - 16 Marzo 2018

A conclusione di una trilogia shakespeariana che ha proposto Sogno di una notte di mezza estate e Romeo e Giulietta, Factory Compagnia con la collaborazione di Francesco Nicolini torna a confrontarsi con Shakespeare, affrontando il lato oscuro di una delle opere più ambigue e divertenti del Bardo, La Bisbetica domata, in scena domenica 18 marzo alle 21 al Teatro degli Atti, per la sezione Tracce D contemporaneo. Una lettura corale e visionaria della storia, in cui la musica e la rima concorrono a restituirci una sorta di opera buffa, caustica e comicamente nera.

Quella riproposta da Factory Compagnia è la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero villaggio. La storia di un villaggio che ha ferito e svenduto un bene prezioso, una storia che avrebbe potuto essere una favola. Caterina l'inadeguata, la non allineata, è la pazza per questo villaggio. Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci lontani dall'amore, di burattinai e burattini non destinati a vivere l'amore, ma a contrattualizzarlo. La Caterina di Tonio De Nitto e Francesco Nicolini non sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta un uomo che la liberi, anche se questo le costerà molto più di quanto immagini. E la favola presunta rivela il suo vero volto, quello di un autentico incubo, allorché Caterina – esplicitando quanto Shakespeare si limitava a lasciare all’immaginazione dello spettatore – viene alla ribalta, per dichiarare la sua resa. Ed ecco che la commedia si fa favola nera, grottesca, più contemporanea forse, nel cinico addomesticamento che non è molto diverso dallo spietato soccombere.

La bisbetica domata

di William Shakespeare

domenica 18 marzo, ore 21, Teatro degli Atti (via Cairoli 42)

Factory Compagnia

traduzione e adattamento di Francesco Nicolini

con Dario Cadei, Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Ferrante

Antonio Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore, Fabio Tinella

musiche di Paolo Coletta

regia Tonio De Nitto

Biglietti

Intero € 12

Ridotti € 10

Giovani under 29 con Cultcard € 8

Info biglietteria: 0541.793811.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on line al sito www.teatroermetenovelli.it e cliccare su “Biglietteria on line”. Dopo essersi registrati sarà possibile scegliere i posti e acquistare i biglietti pagandoli con carta di credito o Paypal.