San Giovanni in Marignano: Sindaco Morelli premia la Battistelli Volley per la vittoria della Coppa Italia femminile di A2

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:38 - 16 Marzo 2018

E’ stata consegnata nella sala del Consiglio Comunale una targa per ringraziare le “zie” della Battistelli Volley, la squadra di pallavolo femminile di San Giovanni, che il 18 febbraio scorso nella cornice del PalaDozza di Bologna si è aggiudicata la 21^ Coppa Italia di A2, conquistando così il primo trofeo nazionale della sua storia.

L’intera squadra, staff e dirigenza si sono uniti al Sindaco e alla giunta per festeggiare nuovamente questo grande risultato che ha fatto diventare realtà un sogno di tutta la comunità marignanese. Presenti alla cerimonia anche Marco Morosini e Barbara Marcolini del noto marchio Brandina che in partnership con l’Amministrazione comunale hanno omaggiato le ragazze di una bella borsa Brandina. La scorsa settimana la squadra è stata premiata anche in Regione dal Presidente Stefano Bonaccini che ha rimarcato “ il grande risultato per lo sport emiliano-romagnolo giunto da un piccolo paese della provincia di Rimini che grazie a un grande impegno e a una grande passione arriva al vertice della pallavolo femminile vincendo in un tempio dello sport come il PalaDozza di Bologna. E adesso–ha concluso Bonaccini– l’augurio per i prossimi play off e per la serie maggiore”. Grande emozione dunque per tutti e soprattutto per i dirigenti per coloro che hanno scommesso fino in fondo ossia il presidente della Consolini Volley, Stefano Manconi, i dirigenti della società, Roberto Filippucci, Antonio Gabellini e Giovanni Barzotti, Gianluca Gudenzoni e l’allenatore Stefano Saja, lo scuotmen Raimondo Gobbi, il preparatore atletico Niccolò Caldari, i due fisioterapisti Andrea Arduini e Lucia Pratelli. La polisportiva Adolfo Consolini è stata fondata nel 1970, la società milita per due decenni nei campionati locali. Tra gli anni novanta e gli anni duemila la squadra partecipa prima al campionato di Serie D e poi a quello di Serie C. Successivamente acquista i diritti sportivi per poter disputare il campionato 2013-14 in Serie B2: nella stagione 2014-15, grazie al primo posto in campionato, viene promossa in Serie B1 dove debutta nella stagione successiva ottenendo la promozioneinA2. Nella stagione 2016-17 partecipa al campionato cadetto per aggiudicarsi quest’anno la Coppa Italia di Serie A2.“Una scalata davvero al di là di ogni aspettativa – ha commentato il Sindaco Morelli – resa possibile solo dalla grande tenacia, forza e passione di un gruppo di dirigenti che credono fortemente e amano ciò che fanno. E’ questa la vera forza da dove dovremmo attingere per ogni settore. Lo sport regala anche queste prove e testimonianze di grande energia di squadra”. Finito il campionato inizieranno anche i lavori all’interno del Palazzetto marignanese dove verrà sostituito l’attuale pavimentazione con il parquet per un importo di circa 70 mila euro. “Un intervento necessario – commenta il sindaco riferendosi al palazzetto – perché la struttura è frequentata non solo dalle ragazze della prima squadra ma anche da tutte le altre del settore giovanile. Il palazzetto è diventato punto di riferimento di centinaia di ragazzi che si allenano ogni giorno. Cercheremo inoltre anche di sostituire il vecchio impianto di amplificazione come da richiesta della Polisportiva Consolini”. Soddisfatta anche la dirigenza della Consolini che rimarca i successi inaspettati degli ultimi anni fino ad essere approdati in A2: “ La nostra forza è essere andati avanti partita dopo partita serenamente senza ansie e aver creato una squadra che ha fatto veramente gruppo. Un grazie va a tutti – commenta Roberto Filipucci dirigente Consolini - : alle ragazze, ai dirigenti, agli sponsor , all’Amministrazione comunale”. Alla cerimonia sono intervenuti anche Marco Morosini e Barbara Marcolini del prestigioso marchio Brandina, i quali hanno omaggiato le ragazze di una borsa Brandina. "Lo sport è fondamentale nella vita di tutti noi – afferma Marco Morosini –e questo ne è un esempio importante. Sono rimasto colpito dalla grande forza di questa squadra e dai loro risultati. Sono contento di essere qua e partecipare ad un momento così importante per tutta la comunità marignanese".