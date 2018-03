Al teatro Pazzini di Verucchio sabato 17 si ride con Antonio Ornano

Eventi

Sabato 17 marzo, alle ore 21,15, al Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio arriva Antonio Ornano per recuperare la data di inizio mese rinviata per neve. Si ride di gusto con il nuovo spettacolo “Horny”. Serata all’insegna del buonumore in compagnia del comico genovese, celebre cinico biologo naturalista Professor Ornano di Zelig attualmente nel team di Quelli che il calcio nelle vesti dell’inviato precario Ferruccio Branzino. Per il ritorno sui palcoscenici teatrali Ornano ha scelto nuovamente il format della stand up comedy con un monologo dal ritmo incalzante e senza travestimenti che prosegue la feroce e divertente analisi del rapporto conflittuale con l’amata Crostatina.

Horny è infatti il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca spietata delle sue fragilità, come marito e come padre. Un inno all'incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio adulto, un'ode all'imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l'ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo. Ed è così che prendono voce molti pensieri intimi e alle volte inconfessabili. L’importanza del rock e di Bruce Springsteen – suo idolo assoluto - nel complesso processo di crescita e formazione del protagonista, le sue prime pulsioni sessuali, il ruolo salvifico delle piccole menzogne intuitive e riflessive nel rapporto con la moglie, il sesso matrimoniale dopo l'avvento dei figli, i viaggi in traghetto con tutta la famiglia, le proiezioni erotiche sulle mamme dell'asilo e molto altro. Ma sul palco Ornano prova anche a riflettere su come ci vediamo proiettati nella terza età e su come un immaginario collettivo inzuppato di luoghi comuni spesso condizioni il nostro approccio all'omosessualità, e in generale a tutto quello che erroneamente reputiamo diverso ma che semplicemente abbiamo paura di conoscere.