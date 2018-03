Ospedale di Novafeltria verso il riconoscimento di "presidio in zona disagiata", incontro tra sindaco e assessore alla sanità regionale

Attualità

Novafeltria

| 08:56 - 16 Marzo 2018

Il sindaco di Novafeltria e assessore alla sanità e sociale dell’Unione dei comuni Valmarecchia Dott Stefano Zanchini, ha incontrato in Regione l’assessore Regionale alla Sanità Dott Sergio Venturi e il Direttore Generale della Az USL Romagna Dott Marcello Tonini. L’incontro, organizzato dal consigliere regionale Giorgio Pruccoli ha fatto il punto sull’iter procedurale inerente il riconoscimento giuridico dell’Ospedale di Novafeltria quale “presidio ospedaliero in zona particolarmente disagiata” in applicazione del punto 9.2.2 dell’allegato 1, parte integrante del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 (c.d. decreto Balduzzi). L’Assessore Venturi ha giustificato il timing della trasmissione degli atti di competenza regionale, nella volontà di raccogliere e inviare al ministero in maniera congiunta tutti gli atti inerenti le linee di indirizzo del riordino delle reti ospedaliere delle varie aziende sanitarie regionali. Nell’incontro si è concordato di non attendere ulteriormente e quindi di recepire formalmente l’atto di riordino della rete ospedaliera dell’Az USL Romagna nel quale è esplicitato il riconoscimento del presidio di Novafeltria quale ospedale in zona disagiata e di trasmetterlo celermente al ministero per il definitivo riconoscimento giuridico.

Il sindaco Dott Stefano Zanchini nel commentare il clima assolutamente collaborativo e il buon esito dell’incontro si ritiene soddisfatto e ringrazia, anche a nome dei colleghi sindaci della Valmarecchia l’Assessore Venturi, il Dott Tonini e il Consigliere Pruccoli.