L'arte di San Patrignano alla Triennale di Milano, nel 2019 la mostra sarà a Rimini

Attualità

Coriano

| 08:05 - 16 Marzo 2018

Parte dalla Triennale di Milano la prima tappa della collezione di arte contemporanea di San Patrignano, la comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli che quest'anno festeggia il 40/o anno della fondazione. Una collezione in divenire - da qui il nome di 'Work in progress' - che fino ad ora ha raccolto trentotto opere, donate o create ad hoc: Isgrò, Mitoraj, Pistoletto, Airò, Beecroft, Cucchi, Losi sono alcuni dei galleristi, collezionisti e artisti in mostra in via Alemagna, fino al 2 aprile. Nel 2019 l'intera collezione sarà esposta definitivamente a Rimini, negli spazi del Palazzo del Podestà e dell'Arengo in cui nascerà il nuovo polo museale di arte contemporanea. "Abbiamo trasformato in risorsa l'attesa" del restauro e dell'allestimento degli edifici, ha spiegato Letizia Moratti durante la presentazione della mostra, "rendendo la collezione itinerante: partiamo oggi dalla Triennale, poi saremo al MAXXI di Roma e in altre location, prima di approdare a Rimini". Il progetto è nato dalla volontà della Fondazione San Patrignano, di cui la Moratti e il marito Gian Marco, da poco scomparso, sono stati co-fondatori. L'idea "si è ispirata alle fondazioni anglosassoni", creando "riserve patrimoniali attraverso le opere d'arte", in un'ottica di "sostenibilità e indipendenza economica della Comunità e della sua gestione", ha spiegato l'ex sindaco di Milano. L'obiettivo è di arricchire ulteriormente la raccolta, con nuove donazioni spontanee di opere d'arte. "Questa collezione è anche un omaggio a Gian Marco, nasce dall'idea di arte e bellezza come leva per la rinascita, temi cari a mio marito e a Vincenzo", ha concluso la Moratti.





















Ansa