Laura Pausini presenta "Fatti sentire" su un aereo, a luglio parte il tour, il 17 settembre concerto a Rimini

Eventi

Rimini

| 08:01 - 16 Marzo 2018

Laura Pausini "vola" in tour con il suo nuovo lavoro "Fatti Sentire". La cantante romagnola ha infatti presentato la novità discografica a bordo di un aereo Alitalia Milano Roma con la cantante in versione hostess per i giornalisti presenti. Il tour della cantante partirà a luglio a Roma e il 17 settembre sarà a Rimini all'Rds Stadium.

"Fatti sentire" è il tredicesimo album di inediti di Laura Pausini, che arriva a due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas, nell'anno che celebra i suoi 25 anni di carriera. Contiene 14 brani ("molti sono rimasti fuori e dunque ci sarà un volume 2, ma non so quando"), tra i quali uno in inglese.