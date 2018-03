Rimini, vigili arrestati, uno è in vacanza all'estero e vuole costituirsi

Attualità

Rimini

| 06:59 - 16 Marzo 2018

"Ho saputo che devono arrestarmi, cosa devo fare per costituirmi?". Dal Messico dove si trova in vacanza con la famiglia, uno dei quattro agenti della Municipale di Rimini, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliati emessa dal gip Sonia Pasini per vari reati tra cui falso e abuso d'ufficio, ha contattato nel pomeriggio il suo difensore, l'avvocato Massimiliano Annetta del foro di Firenze, per capire cosa fare. "Il consiglio è stato quello di costituirsi e anticipare il volo del rientro - ha detto il legale -. Tenterà di imbarcarsi sul primo aereo disponibile per l'Italia e poi all'aeroporto si presenterà agli uffici della Polizia di frontiera". L'avvocato Annetta difende tutti gli otto agenti dell'ex nucleo ambientale della polizia municipale di Rimini (solo quattro i destinatari di misura cautelare), indagati da Gdf e Procura di Rimini per non aver verbalizzato il sequestro di contanti durante operazioni anti spaccio, ma anche per violenza privata e perquisizioni arbitrarie. "Per ogni commento sulla vicenda - ha detto il legale - attendo però di poter leggere i capi di imputazione. Al momento è tutto prematuro".

















ANSA