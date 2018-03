Sopravvissuto all'Olocausto: il prof Cesare Moisè Finzi si racconta agli studenti della scuola media di Miramare

Attualità

Rimini

| 18:03 - 15 Marzo 2018

Sabato 17 marzo, alle ore 10, il dott. Cesare Moisè Finzi, cardiologo ferrarese ebreo, classe 1930, incontrerà gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Agostino di Duccio” a Miramare. Saranno presenti l’Assessore Mattia Morolli e la dirigente scolastica prof. Ornella Scaringi. Sopravvissuto alle deportazioni, autore di numerose pubblicazioni autobiografiche e non solo, il dott. Finzi, testimone appassionato e instancabile, racconterà la vergogna delle leggi razziali, la propria esperienza di fuggiasco nei territori dell’entroterra riminese e gli incontri con quegli uomini “giusti” che, pur in un frangente tanto tragico, hanno mantenuto viva in lui la speranza nei confronti del proprio futuro e dell’umanità.