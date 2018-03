Clienti lasciati senza denti, titolare ex clinica chiede di patteggiare. Il no del gip, prima il risarcimento

Cronaca

Rimini

| 06:18 - 16 Marzo 2018

Giovedì 15 marzo nuova udienza del processo a carico di una 40enne della Valconca, rappresentante legale della Dental&Beauty, ex clinica odontoiatrica di Rimini. Una vicenda che ha avuto eco in tutta Italia: clienti della clinica dentale versarono denaro o contrattarono finanziamenti con le banche per eseguire cure, realizzare ponti e impianti, ma furono lasciati con gli interventi a metà a causa del fallimento della società, avvenuto nel 2014. La 40enne deve rispondere di truffa e appropriazione indebita, essendo accusata di essersi intascati i soldi dei clienti: il legale difensore, l'avvocato Massimiliano Orrù, chiede il patteggiamento che il gip Sonia Pasini concederà solo con il risarcimento alle oltre 30 persone coinvolte; tre si sono costituite parte civile (una rappresentata in giudizio dall'avvocato Gianmaria Gasperoni), le altre si sono affidate alla Lega Nazionale Consumatori, in giudizio rappresentata dall'avvocato Emanuele Magnani. La 40enne dovrà così formulare proposta idonea, visto che a gennaio la proposta di 25.000 euro non era stata ritenuta sufficiente dal giudice.

Si ricorderà che la struttura aziendale di via Marecchiese 63 è attualmente di proprietà della Rimini Dental Srl, una società estranea completamente ai fatti e senza legami con la società che aveva come legale rappresentante la 40enne imputata nel processo.