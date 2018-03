Vigili arrestati, Comune Rimini li sospenderà dal servizio. 'Sostegno e fiducia in magistratura, dettagli sconcertanti'

Cronaca

| 17:23 - 15 Marzo 2018

"Sostegno e piena fiducia nella magistratura e nell'autorità inquirente affinché la verità e i fatti emergano in ogni loro aspetto, perché questo è ciò che chiede e pretende la comunità e si merita Rimini". Questa la posizione dell'amministrazione comunale di Rimini che in una nota sull'arresto di 4 vigili urbani, sottolinea come l'indagine fu "attivata proprio grazie a una segnalazione alla magistratura da parte del Corpo di Polizia Municipale", e annuncia la sospensione dal servizio per gli arrestati. "I primi dettagli lasciano sconcertati e molto preoccupati circa la gravità dei reati contestati", spiega il Comune. L'amministrazione esprime anche "vicinanza alle donne e agli uomini del Corpo della Polizia Municipale che ogni giorno svolgono con coscienza e impegno il loro lavoro a servizio della collettività; un lavoro indiscutibile che non può e non deve essere inficiato sia da giudizi formulati prima del tempo, sia da comportamenti in violazione delle leggi che la Giustizia dovesse mettere in evidenza e sanzionare nei confronti di singoli".





Perquisizioni arbitrarie di extracomunitari sospettati di spaccio, percosse a chi si ribellava, verbali falsi, sequestri mai dichiarati di denaro contante intascato. Sono queste le condotte contestate dalla Procura di Rimini che hanno portato ai domiciliari quattro agenti della polizia Municipale nell'ambito dell'operazione 'Old Frank' della Guardia di Finanza. "Dalle indagini emerge un modus operandi poco professionale, una certa faciloneria" che ha portato alla commissione di reati "approfittando della delicata funzione pubblica rivestita" e "una mancanza di remore" nel compromettere "la credibilità dell'amministrazione di apparenza", è la conclusione a cui è arrivato il Gip Sonia Pasini che ha emesso l'ordinanza eseguita dal nucleo di polizia economica e finanziaria nei confronti degli agenti dell'ex nucleo ambientale - sciolto due anni fa dal comando - con l'accusa di abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, favoreggiamento personale, falso in atto pubblico, distruzione e occultamento di atti, percosse, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie, oltre a violenza privata.