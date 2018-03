Grosso ramo cade e distrugge Mini Minor, a distanza di oltre otto anni prosegue la battaglia per il risarcimento

Cronaca

05:50 - 17 Marzo 2018

Non solo il nevone 2012 o l'ondata di gelo avvenuta tra fine febbraio e marzo 2018; nella storia recente del clima riminese è entrato anche il maltempo del dicembre 2010, quando tra il 14 e il 15 dicembre scesero delle nevicate, con accumuli consistenti, anche nelle zone di costa. Il 16 dicembre di quell'anno fu proprio il peso della neve a far cadere un ramo di pino in viale Corridoni, a Riccione, sulla Mini Minor di un riccionese oggi 60enne, provocando ingenti danni alla vettura, quantificati in poco meno di 5000 euro. A distanza di più di 8 anni è ancora in corso la battaglia giudiziaria dell'uomo per ottenere il risarcimento da parte del Comune di Riccione: il suo legale, l'avvocato Nicolas Cicchini, ha presentato appello in Tribunale per la sentenza del giudice di pace, del 4 ottobre 2017, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni.

Il riccionese, inizialmente assistito dall'avvocato Fabio Ronci, scelse di adire le vie legali nel febbraio 2011, dopo aver presentato vanamente richiesta di risarcimento danni con domanda al Comune di Riccione. Ci fu un rimpallo di responsabilità: il Comune chiamò in causa Geat in quanto responsabile della manutenzione del verde pubblico, Geat rimandò al mittente le accuse, in quanto il proprietario del pino era il Comune di Riccione.

Il giudice di pace risolse la questione dando torto al cittadino: investito dell'onere della prova, non aveva attestato la dinamica né l'effettivo verificarsi del sinistro, in quanto le testimonianze rese da due persone erano state discordanti e nessuno dei testimoni aveva visto cadere il ramo dall'albero e distruggere la vettura, ma solo la stessa con il ramo caduto sopra (e uno dei due aveva sentito il rumore). Nè era sufficente, per il giudice, aver presentato foto dell'automobile incidentata. Al contrario per l'avvocato del 60enne si trattava di un caso di responsabilità oggettiva: doveva essere dunque il Comune di Riccione a dare prova dell'imprevedibilità della caduta del ramo o che fosse caduto in modo fortuito. In particolare non poteva trattarsi di una nevicata improvvisa o eccezionale, in quanto il 16 dicembre la fase di maltempo era nella sua fase conclusiva e le precipitazioni erano già cessate. Dirigente e dipendente di Geat, sentiti in giudizio, hanno sottolineato che il pino era sano e che non c'erano state segnalazioni relative ad esso, ma questo non 'scagionerebbe' il Comune, in quanto nel caso in esame ci sarebbe una mancata manutenzione. Tanto più che dirigente e dipedente di Geat non hanno confermato in giudizio se fosse stata operata o meno la potatura dei rami per scongiurare la caduta degli stessi.