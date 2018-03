Il vicesindaco di Rimini riceve sedici insegnanti provenienti dall'Est Europa

Attualità

Rimini

| 16:55 - 15 Marzo 2018

Sedici insegnanti provenienti da Grecia, Turchia, Romania e Bulgaria sono stati ricevuti questo pomeriggio in sala Giunta dal Vicesindaco del Comune di Rimini, Gloria Lisi, insieme a lei il Presidente del Ceis Giovanna Filippini e il Vicepresidente Romano Filanti. Gli insegnanti sono a Rimini per un periodo di visita e studio all'interno del programma europeo Erasmus plus dedicato all'inclusione sociale e didattica relativa alla disabilità.

“La scuola italiana – ha ricordato Gloria Lisi - è stata la prima in Europa a superare l’esperienza di istituti speciali e classi ghetto, affermando il principio dell’istruzione integrata, per gli alunni con disabilità. L'Emilia Romagna e Rimini hanno avuto in questo un ruolo di primo piano, grazie a realtà di grande livello e professionalità come il Ceis. È per noi un piacere ed un orgoglio ricevere insegnanti specializzati interessati alle nostre buone prassi”