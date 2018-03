Ferrari, il 2018 inizia a Ginevra con la 488 Pista. A giugno in gara a Misano Adriatico

Attualità

Nazionale

16:33 - 15 Marzo 2018

Archiviato l'anno del settantesimo compleanno, la Ferrari vuole continuare a stupire e affascinare i tanti appassionati di velocità e motori di tutto il mondo: la vetrina d'eccellenza scelta per la presentazione dell'ultima nata di Maranello è il prestigioso Salone di Ginevra, dove gli occhi dei presenti sono stati attratti inevitabilmente dall'evoluzione della Ferrari 488, che aggiunge il sostantivo Pista.

Il rombo dei motori. Come i più attenti e "fedeli" tifosi della Rossa ricorderanno, anche il 2017 si era chiuso all'insegna della 488, visto che la Casa fondata dal Drake aveva diffuso uno speciale video promozionale intitolato “Passione Rossa Hero”, che faceva sentire a tutto volume il mitico sound prodotto dal propulsore V8 di 3.9 litri Turbo da 670 cavalli della supercar, lanciata a tutta velocità su una strada montuosa negli Emirati Arabi.

L'esperienza da pilota in pista. Una strizzata d'occhio a tutti i cultori delle produzioni Ferrari, il brand che più di ogni altro a livello mondiale riesce a conquistare grazie proprio al suono dei propri propulsori, oltre che per la cura estetica e la perfezione tecnica. La buona notizia, per gli appassionati, è che esiste una incredibile possibilità di sentire di persona il rombo del motore, ma anche mettersi "fisicamente" al volante di una vettura di questa portata: grazie ai servizi di Rse Italia, infatti, è possibile noleggiare e guidare una Ferrari 488 in pista, selezionando il circuito di gradimento e le date disponibili.

I valori della Ferrari 488. Parliamo, come accennato, di un'auto dalla potenza quasi incredibile, che raggiunge i tremila giri al minuto in settima marcia e utilizza un sistema di trasmissione e cambio a doppia frizione che deriva direttamente dalle monoposto di Formula 1, così come altre caratteristiche tecniche quali il Side Slip Control a supporto delle manovre in uscita di curva e il differenziale elettronico E-diff3. Ma la Ferrari si è spinta ancora oltre, proponendo a Ginevra un'ulteriore evoluzione della 488 che alza il livello della qualità e delle prestazioni.

Il motore più potente. E così, nella giornata inaugurale della manifestazione ginevrina, la Ferrari 488 Pista si è rivelata in tutto il suo splendore, sia estetico che tecnico: si comincia con "il motore V8 più potente della storia Ferrari", come annunciato con orgoglio da Galliera, responsabile commerciale e marketing di Maranello (che ha fatto gli onori di casa insieme a John Elkann e Sergio Marchionne, presenti allo stand), ma anche con "un'aerodinamica migliorata del 20 per cento rispetto alla 488 GTB" e un'agilità che esalta il piacere di guida, forte del sistema di controllo elettronico Ferrari Dynamic 6.0, di una nuova strategia del cambio di derivazione dalle competizioni e di elementi dell'impianto frenante derivati dalla 488 Challenge.

L'anteprima a Ginevra. Il cuore di questo nuovo gioiello è per l'appunto il propulsore V8 sovralimentato, alleggerito di 18 chili rispetto al modello precedente e che già vanta la miglior potenza specifica della classe, pari a 185 Cv/litro, e una coppia massima incrementata a tutti i regimi: dettagli che consentono di raggiungere un picco di 770 Nm, superiore di 10 Nm rispetto a quello della GTB, che eroga anche 50 Cv in meno. In termini pratici, la nuova Ferrari 488 Pista è accreditata di uno scatto da 0 a 100 chilometri in appena 2,85 secondi, mentre i 200 chilometri orari sono raggiunti in 7,6 secondi con partenza da fermo e la velocità massima è portata a 340 km/h. Il bolide sarà guidato da Lapo Elkann in gara a giugno a Misano Adriatico al campionato Ferrari Challenge Europa.