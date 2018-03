Ginnastica Riccione, doppio podio a Cattolica: Giada Cevoli seconda e Virginia Fonti terza

Sport

Cattolica

| 13:42 - 15 Marzo 2018

Due podi per la Ginnastica Riccione nella Prima prova regionale di Terza categoria Uisp junior e senior di Ginnastica Artistica che si è svolta a Cattolica sabato 1 1marzo. La Junior Virginia Fonti si è classificata al terzo posto al volteggio, mentre Giada Cevoli (Senior) è salita sul secondo gradino del podio, sempre al volteggio. Piazzamenti per le altre atlete in gara: Chiara Cekiri (Junior), Annalisa Ugolini e Martina Di Luigi (Senior).

Sabato a Cattolica si è svolta anche la prima prova regionale Uisp Seconda Categoria, a cui hanno partecipato altre atlete riccionesi, sempre accompagnate dalle allenatrici Romina Battazza e Ilaria Donini. Tornano con buoni piazzamenti le senior Debora Buratto, Maria Blasi ed Elisa Salvatori, insieme alla Junior Delia Caracciolo.

Nella prima prova Seconda categoria campionato individuale Uisp di Cattolica, Sara Medardi si è classificata al 6° posto nella classifica generale. Soddisfazione per i tecnici Erika Coluccio ed Elias Moroncelli.