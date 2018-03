VIDEO: indagati 8 agenti della Municipale di Rimini. Intascavano i soldi dei pusher, uno perquisito nudo in strada

Cronaca

| 13:11 - 15 Marzo 2018

Sono otto gli agenti della Polizia Municipale di Rimini, facenti parte dell'ex nucleo ambientale, indagati nell'operazione "Old Frank" della Guardia di Finanza. Devono rispondere di 31 episodi a vario titolo di peculato, abuso d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio, favoreggiamento personale, falso in atto pubblico, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, percosse, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie e violenza privata. Per quattro degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, così come disposto dal Gip Sonia Pasini; gli altri denunciati a piede libero.

I fatti riguardano operazioni di polizia giudiziaria nell'ambito di attività finalizzate a sgominare fenomeni di spaccio, come la celebre operazione 'Kebab' del 2013, e risalgono al quinquennio 2012-2016: tra gli episodi contestati c'è una perquisizione fatta a carico di un soggetto e il rinvenimento di 2700 euro, denaro non sequestrato e non menzionato nel verbale. Inoltre un pusher extracomunitario, durante una perquisizione, sarebbe stato fatto spogliare tutto nudo in strada. Gli indagati, sospettando di essere finiti nel mirino degli inquirenti, sono accusati anche di aver distrutto le 'cimici' per le intercettazioni poste nelle auto di servizio, distuggendo letteralmente la tappezzerie della stessa per rimuoverle. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, nascono da una segnalazione in seno allo stesso corpo di Polizia Municipale: nel 2016 un funzionario segnalò la sparizione di 1400 euro non sequestrati durante una perquisizione.