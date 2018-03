Vacanza con il cane, movimento animalista si complimenta con il Comune di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:13 - 15 Marzo 2018

Un’ordinanza ad hoc per consentire ai cani la passeggiata al mare di mattina e nel tardo pomeriggio, nonché la possibilità di fare finalmente il bagno. Il Movimento Animalista Emilia-Romagna si complimenta con il comune di Riccione e il sindaco Renata Tosi per la decisione in favore dei nostri amici a quattro zampe. “Siamo contenti che la nostra proposta sia stata condivisa dal Comune e anche dalla cooperativa dei bagnini” ha dichiarato Simona Santoni coordinatrice del Movimento Animalista per la provincia di Rimini. “Ci auguriamo - aggiunge - che diventi effettiva per l’imminente stagione estiva”. La proposta era stata presentata, mesi fa, dalle Coordinatrici di Rimini del Movimento Animalista, Simona Santoni e Sonia Balzi, all’Assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi, che aveva accolto l’idea con entusiasmo."