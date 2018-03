Calcio Promozione: nel recupero la Stella 'ingabbia' il Cotignola secondo in classifica, finisce 0-0

Sport

Rimini

| 10:27 - 15 Marzo 2018

La Stella esce indenne dal confronto casalingo con il Cotignola secondo in classifica. La partita termina 0-0, con una buona prestazione dei locali, a conferma di un ottimo periodo di forma. Due occasioniper il Cotignola al 22' e al 24', in particolare nella seconda è Fabbri a calciare alto. Al 43' la Stella risponde con Gacovicaj, chiuso in extremis dalla difesa ospite: pregevole l'assist in verticale di Lazzaretti. Secondo tempo di marca gialloblu: al 65' e al 76' Greco impegna due volte il giovane Cesaretti, bravo a fermare anche Garcia Rufer e Riccardi. L'unico tiro in porta del Cotignola arriva al 93': palla persa in uscita dai locali, Fabbi serve Proni che a tu per tu con Temeroli viene ipnotizzato dal portiere ex Rimini.





Stella - Cotignola 0-0





Stella: Temeroli, Nardi, Ferraro, Angelini L., Lazzaretti, Fabbrucci; Garcia Rufer, Crescentini; De Martino, Greco, Gacovicaj.

Allenatore: Boldrini.





Cotignola: Cesaretti, Leonardi, Carapia, Serra, Orlando, Manaresi; Hdada, Paganelli, Bazhdari, Fabbi, Mengozzi.

Allenatore: Folli.





Arbitro: Cola di Cesena (assistenti Hichr e Monti di Imola).

Ammoniti: Angelini L., Lazzaretti, Hdada.