Calcio Promozione: Mularoni trascina il Pietracuta, vittoria 3-1 sul Ronco nel recupero

Sport

Pietracuta di San Leo

| 10:13 - 15 Marzo 2018

Pietracuta - Ronco Edelweiss 3-1

Reti: Mularoni 28’, 80’, Melandri 38’ (RE), Halilaj 90’.





Pietracuta: Balducci C., Giovanetti, Masini, Balducci A. (79’ Tosi), Celli, El Haloui, Sebastiani (69’ Halilaj), Fabbri F., Fratti, Tani, Mularoni.

A disp. Spadazzi, Amadei, Alessandrini, Michelotti, Bindi. All. Fregnani.





Ronco Edelweiss: Lani, Gregori, Camporesi, Mordini, Melandri (50’ Turroni), Antoniacci, Ronchi, Grisolini (73’ Diop), Baiardi (59’ Casieri), Semeraro, Ambrosini.

A disp. Garavini, Morandi, Albertini, Fancelli. All. Montalti.





Arbitro: Gualtieri di Ravenna.

Ammoniti: Camporesi e Semeraro.





Torna alla vittoria il Pietracuta sul sintetico di Savignano, superando nettamente un Ronco mediocre nel primo tempo, completamente assente nella ripresa. Merito soprattutto di un Pietracuta in salute che ha letteralmente schiacciato il quotato avversario nella propria metà campo per tutta la seconda frazione di gioco. Nonostante si giochi a ritmi altissimi, nella prima parte della gara non si registrano azioni da gol. La prima conclusione verso la porta avversaria è opera di Mordini che calcia da fuori area, con la palla che sorvola la traversa. Un minuto più tardi il Pietracuta sblocca il risultato con l’esterno Mularoni che raccoglie un suggerimento filtrante di Tani e conclude in rete con un destro solo leggermente deviato dal portiere avversario Lani. Ancora il Pietracuta pericoloso al 35’ con una conclusione di Fabbri su retropassaggio di Fratti che non centra lo specchio della porta. Nel finale gli ospiti pareggiano con una conclusione di testa di Melandri su corner battuto dalla destra, sul quale la difesa rossoblu si fa trovare impreparata. Lo stesso Melandri deve uscire in apertura di ripresa e Montalti arretra sulla linea difensiva Mordini ma fin dai primi minuti sale in cattedra il Pietracuta che assedia il Ronco. Ci prova Masini al 61’ ad imitare l’avversario deviando di testa un corner proveniente dallo stesso angolo ma la sua conclusione esce alla destra di Lami. Ancora Masini alla conclusione al 67’ su cross di Giovanetti, Lami respinge di pugno. Il neo entrato Halilaj al 73’ si accentra partendo da destra e libera la conclusione mancina ma la palla deviata da un difensore termina in corner. Ancora Halilaj protagonista del nuovo vantaggio locale all’80’: il suo sinistro dal limite viene smorzato da un difensore avversario e Mularoni è il più lesto ad avventarsi sulla palla e a scaraventarla in rete. Gli ospiti del Ronco non hanno la forza per reagire e così il Pietracuta allunga definitivamente allo scadere di gara con Halilaj che vince un contrasto con Gregori e scappa verso Lami, superandolo con uno scavetto dal limite dell’area che conclude la sua traiettoria a fil di palo.