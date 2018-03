Volley San Marino, tanti impegni nel weekend per gli atleti del Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 08:40 - 15 Marzo 2018

Serie C femminile. Con un solo punto all’attivo nelle ultime due giornate, frutto di due sconfitte con la capolista Lugo e col Rubicone Savignano, la Banca di San Marino cerca il riscatto nell’incontro casalingo di sabato prossimo col Cervia. All’andata le titane s’imposero per 3 a 1 dopo un match durissimo. “Siamo in un momento in cui giochiamo su equilibri sottili. La classifica rimane molto buona e speriamo di rimanere lì per giocarci i play-off. – Dice Luca Nanni, coach delle bancarie. - Cervia non deve più chiedere niente a questo campionato. Ha recuperato L’Vova, giocatrice fortissima e che ha tanta esperienza. Verranno a giocare per fare bella figura e con la forza dei nervi distesi. Noi cercheremo la vittoria sia per il morale, sia per mantenere la classifica”.

TABELLINO BANCA DI SAN MARINO. Bacciocchi 20, Parenti 8, Fiorucci 8, Sara Pasolini 4, Tomassucci 11, Benvenuti 2, Vanucci 14, Ridolfi (L), Jelenkovic, Para. N.E.: Piscaglia, Pasini e Alice Pasolini (L2). All. Luca Nanni.

CLASSIFICA. Lugo 46, Banca di San Marino 41, Gut Chemical Bellaria 39, Rubicone Savignano 34, Cattolica 33, Olimpia Master Ravenna 30, Faenza 25, Cervia 23, Pgs Bellaria Bologna 19, Flamigni San Martino in Strada 18, Pontevecchio Bologna 18, Bologna Rossa 8, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (20^ giornata). Sabato 17 marzo ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Cervia.

Serie C maschile. La Titan Services più che incerottata di questi tempi sale nella città della Ghirlandina per affrontare il Modena Volley, attuale quinta forza del campionato. Si gioca in posticipo mercoledì 21 marzo alle 21.30. All’andata i sammarinesi furono sconfitti in un tie-break finito ai vantaggi, dopo una partita molto volenterosa. “L’infermeria sembra riempirsi sempre di più e giocare in posticipo può forse farci recuperare qualche uomo – dice l’allenatore dei sammarinesi Stefano Mascetti. - Lunedì sera, in allenamento, si è infortunato anche il centrale Bernardi e per Modena non sarà disponibile. Tra le bande, abbiamo Togni fermo con una grossa infiammazione al ginocchio mentre Andrea Lazzarini potrà iniziare solo lunedì prossimo ad allenarsi. Per fortuna rientra certamente il libero Cervellini. Se avessimo giocato sabato 17 credo non saremmo stati minimamente competitivi. Modena ha giocatori giovani e fisici, molto bravi tecnicamente. Poi si gioca al Pala Panini, un luogo che può impressionare o esaltare. Staremo a vedere”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 51, Romagna Banca Bellaria 43, Atlas Ravenna 39, Cesena 34, Modena Volley 33, Rubicone San Mauro Pascoli 32, Titan Services San Marino 32, Zinella Bologna 30, Foris Conselice 28, Atletico Bologna 18, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 17, Anderlini Modena 16, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (20^ giornata). Mercoledì 21 marzo ore 21.30 a Modena: Modena – Volley - Titan Services.

Nella foto: Luca Nanni