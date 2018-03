B-Volley, periodo altalenante per le atlete riminesi nei campionati giovanili

Sport

Rimini

| 06:59 - 15 Marzo 2018

Nonostante il Generale Inverno abbia deciso di scatenare tutte le sue forze con tempeste di neve e di pioggia gelata sulla nostra amata penisola ed in particolare anche sulla nostra Regione, i Campionati giovanili che vedono protagoniste le formazioni BVolley rallentano, ma non si fermano, e proseguono la loro marcia verso il finale di stagione; nel Campionato Territoriale Categoria Under 18 Poule A il BVolley Oscar&Luca continua a dominare incontrastato la classifica, invece nella Poule B il Riccione BVolley continua a restare a secco di vittorie dopo 6 giornate. Nel Campionato di Eccellenza Regionale Under 16 il Bvolley FST torna alla vittoria e ritrova il bel gioco dei tempi migliori.

Analizziamo nello specifico cosa è successo nei vari campionati:

UNDER 18 FEMMINILE TERRITORIALE: fra rinvii e recuperi, ben 3 partite in programma a tappe forzate per il BVolley Oscar&Luca nella Poule A; il calendario propone prima, fra le mura amiche della Palestra Sforza di San Giuliano Mare, la sfida con la Flamigni Panettone, un facile 3-0 (25-13/25-19/25-13) in una partita in cui la Flamigni è riuscita a controbattere solo in rare occasioni ed ha subito la superiorità in battuta e a muro del Bvolley. Arriva poi il recupero della trasferta a Forlì contro la Libertas Volley già rinviata causa neve la settimana precedente; come da attese la partita si trasforma in una formalità 3-0 (25-7/25-16/25-18) per il BVolley. Nonostante la formazione rimaneggiata, le ragazze di Coach Cardone non hanno problemi; già dalle prime battute si capisce quale sarà la sorte dell´incontro e mai le ragazze di Forlì hanno dato l´impressione di poter rientrare in partita. Neppure il tempo di respirare ed ecco che a meno di 24 ore di distanza va in scena una nuova trasferta contro la Polisportiva Stella che ha potuto far poco per contrastare un BVolley che, se pur rimaneggiato e in formazione sperimentale, vince 3-0 (25-21/25-9/25-23); i due set combattuti sono stati tali solo per i tanti errori commessi, mentre nel secondo set senza errori non c´è stata partita. Il BVolley Oscar&Luca domina la classifica a punteggio pieno dall´alto dei suoi 27 punti in 9 partite giocate e si appresta a giocare l´ultima partita della Poule A domenica 18 Marzo 2018 alle ore 11.00 alla Palestra Sforza di San Giuliano Mare contro il Cattolica Volley e dopo…… sarà solo ed esclusivamente Final Four.

UNDER 16 FEMMINILE ECCELLENZA REGIONALE: Dopo un lungo periodo negativo senza vittorie nel Campionato di Eccellenza regionale, il Bvolley FST, che ha finalmente recuperato tutto il suo organico, torna alla vittoria con un buon 3-2 (12-25/25-11/19-25/26-24/16-14) nella trasferta contro l’AnzolaVolley ASd; le ragazze di Coach Gentili hanno giocato con grinta e concentrazione mostrandosi set dopo set sempre più motivate ed agguerrite ed hanno gestito le varie criticità con il giusto atteggiamento senza mai darsi per vinte. Sulle ali dell’entusiasmo per questa vittoria, nella dodicesima giornata, il Bvolley FST ha messo paura anche alla Volley Team Bologna Rossoblu, seconda in classifica, ma non è riuscita a mettere a segno il colpaccio della vittoria!! 3-1 (20-25/25-18/25-13/25-20) il risultato per le Bolognesi ma il Bvolley ha mostrato buon gioco, grinta e concentrazione. Le ragazze di Giacomo Gentili sono apparse decise e vivaci e hanno dato vita ad una piacevole partita che ha scaldato ed appassionato il pubblico presente. Il Bvolley FST resta fermo purtroppo ancora all’8° posto in classifica ma sale a 5 punti; prossimo appuntamento domenica 18 Marzo 2018 alle ore 18.00 quando il Bvolley FST farà visita alla Teodora Ravenna 2t Scavi.

UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE: Il Riccione BVolley di Coach Zanchi inizia a pieno regime con 3 partite in casa la sua Poule A che porterà alla Final Four del campionato; 2 perse ed 1 vinta il bilancio, prima una sconfitta per 3-0 (25-15/25-22/26-24) contro il Volley Club 0203 Riv, poi un’altra sconfitta sempre 3-0 (25-11/25-20/25-19) contro la Pallavolo Viserba ed infine l’agognata vittoria per 3-0 (25-22/25-20/25-21) contro la B&P Volley San Marino. Per il Riccione BVolley di Coach Zanchi 6° posto in classifica con 3 punti. Prossimo appuntamento lunedì 19 Marzo alle ore 20.15 nella difficile trasferta di Cattolica.

UNDER 18 FEMMINILE TERRITORIALE: 2 sconfitte per il Riccione BVolley nella Poule B; prima perde 3-0 (25-17/25-20/25-19) con la B&P Volley San Marino, poi sempre 3-0 (25-23/25-20/25-21) nella sfida fratricida contro il Riccione Volley. Il Commento di Coach Gianluca Ciambrone: “Prestazione sicuramente migliore rispetto alla sfida precedente. Nonostante la sconfitta, la squadra ha cercato di controbattere, riducendo il divario tecnico e di età”. Mancano due sole partita alla fine della Poule B e la prima occasione, per cancellare quei 0 punti in classifica, sarà nella difficile trasferta a Santarcangelo domenica 18 Marzo alle ore 11.00.