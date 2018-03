Spacciatori di Cattolica nella 'rete' dei Carabinieri, sequestrate pasticche ed eroina

Cronaca

Cattolica

| 18:40 - 14 Marzo 2018

Nella notte tra martedì e mercoledì due spacciatori sono stati arrestati dai Carabinieri di Cattolica, nel corso dei controlli del territorio coordinati dal Maresciallo Maggiore Andrea Ariemma, Comandante della Tenenza di Cattolica, d'intesa con il Comandante della Compagnia di Riccione, Marco Califano. In manette è finito un 51nne cattolichino, trovato in possesso di 10 grammi di eroina, e un 61enne napoletano, residente nella 'Regina', che con sé aveva una decina di pasticche di droga sintetica, oltre a 400 euro. Gli arrestati avevano anche materiale per il confezionamento delle dosi.