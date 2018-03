Weekend di Pasqua con concerto gratuito di Paola Turci a Bellaria, ecco gli eventi in programma

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:43 - 14 Marzo 2018

Bellaria Igea Marina si prepara al ‘weekend lungo’ di Pasqua annunciando una serie di appuntamenti, tutti rigorosamente gratuiti per il pubblico, che animeranno la Città di Panzini tra domenica 1^ e lunedì 2 aprile.

Domenica 1^ aprile, nel giorno di Pasqua, l’appuntamento da non perdere è il concerto di Paola Turci, in programma alle ore 21.30 in piazza Matteotti. La cantautrice romana ha alle spalle una carriera di oltre trent’anni e si presenta a Bellaria Igea Marina dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in cui ha duettato con Noemi nel singolo “Non smettere mai di cercarmi”. In totale, sono nove le partecipazioni al Festival di Sanremo in gara, con una vittoria nella categoria “Emergenti” (nel 1989 con il brano “Bambini”) e tre Premi per la Critica (nel 1987 con “Primo tango”, nel 1988 con “Sarò bellissima” e nel 1989 con “Bambini”), cui si aggiungono una vittoria al Cantagiro, innumerevoli altri riconoscimenti e dischi d’oro e di platino. In Paola Turci tutto questo si unisce all’impegno costante per Emergency, per la Fondazione Francesca Rava e i suoi progetti in favore dell’infanzia nel mondo e perfino due libri. Tante le soddisfazioni anche nell’anno appena concluso, con il quinto posto finale al Festiva di Sanremo 2017 con “Fatti bella per te”, la pubblicazione del dodicesimo album in studio “Il secondo cuore” ed il premio alla carriera ricevuto agli MTV Awards 2017.

Lunedì 2 aprile, sempre in piazza Matteotti, alle ore 16.00 andrà in scena il meet&greet, presentato da Andrea Prada, con Sofì e Luì, star indiscusse della rete e identificati sul web con i loro canali (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter) “Me contro Te”.

Sofì e Luì, al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono fidanzati e hanno un canale YouTube che, a due anni dal primo caricamento, ha raggiunto i due milioni di iscritti. Un canale che, la scorsa estate, da giugno ad agosto è stato in terza posizione per engagement (la somma tra visualizzazioni, commenti e reazioni del pubblico) nella classifica totale degli influencer italiani: numeri impressionanti quelli del mese di agosto, quando “Me contro Te” è stato il primo assoluto nell’elenco degli influencer nazionali ed il solo canale YouTube, con i suoi 31 video postati, ha ricevuto ben 90 milioni e mezzo di visualizzazioni. Particolarità di Sofì e Luì, volti noti di Disney Channel, è proprio il fatto che a differenza di altri youtuber, stanno facendo carriera anche attraverso il mezzo televisivo.

Sempre il lunedì, ma alla mattina a partire dalle 9.30, il Comitato Borgata Vecchia organizza presso la spiaggia antistante a p.le Kennedy la ‘Ruzzolina al mare’. Si tratta di una vecchia tradizione bellariese dedicata ai bambini delle scuole materne ed elementari, riscoperta e valorizzata dal comitato in questi anni, che consiste in una gara, con uova sode colorate e utilizzate come "biglie", il tutto lungo le piste tracciate sulla sabbia; le premiazioni sono previste alle 12.00 circa e tutti i bambini partecipanti riceveranno un uovo di cioccolato.

Si segnala infine che, da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile, i quattro musei di Bellaria Igea Marina saranno aperti al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sarà quindi possibile visitare gratuitamente la splendida Casa Rossa di Alfredo Panzini, la Torre Saracena, il monumento integro più antico della città che accoglie il Museo delle Conchiglie, il Museo delle Radio d’Epoca, dal 2013 esposizione permanente di oltre 140 radio anni ’20 e anni ’30, oltre che Noi. Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina, il più giovane tra gli spazi museali cittadini: due le sezioni allestite all’ex macello di via Ferrarin, una dedicata al popolamento antico della costa, la cui eredità sono numerose tracce a livello archeologico, e una ispirata alle trasformazioni sociali della comunità locale negli ultimi due secoli.