Rapinatore catenine d'oro chiede scusa alle vittime con lettere dal carcere: "schiavo della droga". Andrà ai domiciliari

Cronaca

Rimini

| 06:20 - 15 Marzo 2018

A fine dicembre 2017 sbarcò a Rimini per trascorrervi il capodanno, ma ad attenderlo, all'Aeroporto Fellini, c'era la Polizia di Frontiera con un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, un 32enne albanese, era infatti latitante per due rapine compiute a Parma nel settembre 2014. Assieme ad un complice, arrestato e condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, strappò catenine d'oro dal collo di due anziane, una delle quali, cadendo a terra, riportò lesioni. Come detto, il complice, un venticinquenne italiano, fu subito assicurato alla giustizia, mentre il cittadino albanese fuggì dall'Italia, facendo ritorno in Albania. A distanza di poco più di tre anni da quei fatti, decise di tornare in Italia in aereo, per trascorrere il Capodanno a Rimini, ma fu arrestato dalla Polizia ed è ancora recluso in carcere. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta del suo legale, l'avvocato Mirko Damasco, di concessione dei domiciliari. Il 33enne lamenta problemi di salute, prima delle due rapine era incensurato e non ha più commesso reati, ma allo stesso tempo, rilevano i giudici, deve rispondere di due fattispecie di reato gravi e inoltre è stato a lungo latitante, per cui i domiciliari saranno effettivi solo quando sarà disponibile il braccialetto elettronico, a fronte di possibili recidive o del pericolo di fuga. Di fronte al giudice del Tribunale del Riesame di Bologna, il 12 gennaio scorso, l'imputato ha ammesso pienamente gli addebiti, ma allo stesso tempo ha detto di aver cambiato vita. Parole di pentimento espresse anche in due lettere di scuse alle donne rapinate, scritte dal carcere di Rimini. A quella che rimase ferita, fece recapitare anche una somma di denaro. Quelle due rapine, ha spiegato, erano state compiute in un momento di grande difficoltà e in uno stato di debolezza psichica e fisica. Affetto da problemi di tossicodipendenza, entrò in una comunità, ma colpito da una crisi di astinenza, scappò dopo pochi giorni. Per comprarsi la droga, fece quelle due rapine. Un passato burrascoso che il 32enne dice di essersi lasciato alle spalle. Tornato in Albania, si riappacificò con la moglie, trovò lavoro come agente di commercio per un'importante ditta e soprattutto smise di drogarsi. Dimenticandosi però del suo debito da pagare con la giustizia italiana.