Il Balletto di Milano venerdì 6 aprile al Teatro Novelli di Rimini con Anna Karenina

Eventi

Rimini

| 17:02 - 14 Marzo 2018

Dopo il successo della scorsa stagione con Romeo e Giulietta, il Balletto di Milano ritorna al Teatro Novelli di Rimini venerdì 6 aprile alle ore 21:00 con uno dei suoi balletti più emozionanti: Anna Karenina. Già presentata sui palcoscenici di grande prestigio e, dopo Rimini, attesa anche a Tallinn per le celebrazioni dei 100 anni dell'indipendenza dell'Estonia e a Helsinki, la fortunata produzione è liberamente ispirata al celeberrimo romanzo di Lev Tolstoj. La storia è intensa ed avvincente e il coreografo Teet Kask ha voluto creare un lavoro che si incentrasse su Anna e il suo rapporto con la società: una donna che sceglie consapevolmente di ribellarsi alle convenzioni e all'ipocrisia della società, per vivere fino in fondo la sua passione. Il lavoro è estremamente coinvolgente anche per le stupende musiche di Tchaikovsky scelte per accompagnare ciascuna scena e fonde l'eleganza della danza classica a sensibilità contemporanee. E se da una parte la messinscena di Marco Pesta con le proiezioni di disegni originali per creare le varie ambientazioni ispirate alla tradizione russa e i bei costumi in stile ma modernizzati è estremamente convincente, la grande interpretazione da parte di tutto l'ensamble dall'altra, rende lo spettacolo qualcosa di veramente unico. Su tutti Alessia Campidori che nel title-rôle restituisce un perfetto ritratto dell'eroina letteraria. Non interpreta ma “è” Anna, dall'apparire iniziale, elegante ed affascinante che si muove tra la gente del suo mondo, allo smarrimento finale in cui, vittima di sé stessa e in preda alla disperazione, non troverà altra via d'uscita se non il suicidio. Alessandro Torrielli è superlativo nel ruolo di Vronskij e coniuga all'interpretazione passionale ed appassionata una grande sicurezza tecnica. Il ruolo di Karenin creato per Alessandro Orlando ne sottolinea le spiccate qualità interpretative e conferma il danzatore tra i migliori del Balletto di Milano. Completano l'eccellente cast Giordana Roberto, Angelica Gismondo e Marta Orsi rispettivamente Kitty, Betsy Tverskaya e la balia, Federico Mella nei panni di Yashkin e i solisti Lisa Bottet, Giulia Cella, Mirko Casilli, Germano Trovato, Federico Micello e Ivan Maimone. Un'occasione speciale per ammirare il Balletto di Milano, realtà sempre più apprezzata, tra le eccellenze della danza classica italiana. Balletto di Milano in Anna Karenina balletto in due atti su musica di P. I. Tchaikovsky libretto, regia e coreografia Teet Kask scenografia Marco Pesta



Teatro Ermete Novelli, Via Alfredo Cappellini 3, Rimini Venerdì 6 aprile ore 21.00 informazioni e prenotazioni: Tel 02 42297313 - teatrodimilano@outlook.it Biglietteria online: www.ballettodimilano.com



Balletto di Milano Via Fezzan 11 - 20146 Milano Tel 02 42297313 – info@ballettodimilano.it