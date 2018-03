Rimini Calcio, Tompte aggregato alla Spal Primavera segna al torneo di Viareggio

Sport

Rimini

| 16:59 - 14 Marzo 2018

Dopo la positiva prestazione disputata domenica con la prima squadra, sul campo della Colligiana, Leo Tompte si è distinto anche nella 70esima edizione del torneo internazionale giovanile “Viareggio Cup”. L’attaccante ghanese del Rimini, per l’occasione prestato alla Spal, ieri ha aperto le marcature nel match vinto 2-1 dai biancazzurri contro i parigrado olandesi dell’Az Alkmaar. Tompte sarà a disposizione della Primavera estense per il match che domani pomeriggio la vedrà opposta alla Lucchese, in serata farà rientro a Rimini per preparare assieme ai compagni il match casalingo con il Lentigione.

Ufficio stampa Rimini F. C.