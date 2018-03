Acque sotterranee rialzano la strada, comune di Pennabilli vieta il transito ai veicoli

Attualità

Pennabilli

| 16:30 - 14 Marzo 2018

Continua in Alta Valmarecchia l'allerta per la criticità idrogeologica provocata dalle abbondanti nevicate e piogge dei giorni scorsi, nonché dallo scioglimento del manto nevoso. Una nuova problematica si è verificata in località Monticello, 100 metri a monte della Strada Provinciale 258. Il tratto di strada comunale è stato interessato da un rialzamento della stessa, dovuto alla circolazione di acqua sotterranea. Il Comune di Pennabilli ha apposto segnaletica di pericolo e di interdizione del transito ai veicoli, emanando apposita ordinanza, in attesa dell'intervento del servizio tecnico di bacino e della protezione civile.