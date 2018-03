Antica Fiera di San Gregorio 2018, giovedì arriva Dodi Battaglia

Eventi

Morciano

| 16:07 - 14 Marzo 2018

Un padiglione fieristico tutto esaurito ha fatto da cornice al concerto della Grande Orchestra Italia Bagutti, andato in scena martedì sera durante l’Antica Fiera di San Gregorio. Migliaia di persone (con pullman provenienti anche dalle Marche e dalla Valmarecchia) hanno preso d’assalto l’area spettacoli di via XXV Luglio per cantare sulle note delle più famose canzoni popolari.

Stasera si cambia completamente genere, ma la musica resta comunque protagonista. Il padiglione fieristico ospiterà infatti la prima edizione del Music Madness Festival, contest dedicato alle band emergenti del territorio. Sul palco si sfideranno, a colpi di rock e non solo, tre formazioni della nostra provincia: Balto, No Longer Player e Ironsides.



Il programma di giovedì

Prosegue anche domani, negli spazi del padiglione fieristico, la mostra di moto e Vespe d’epoca organizzata da Moto Club Mercurio, Vespa Club Morciano e Classic Garage di Gradara. In vetrina alcune autentiche leggende delle due ruote: dalla Benelli alla Moto Bianchi, passando naturalmente per il fiore all’occhiello di casa Piaggio. Sempre al padiglione fieristico proseguiranno anche i corsi e i laboratori gratuiti promossi dall’istituto superiore ‘Gobetti’ di Morciano.



Alle 21 riflettori accesi sull’area spettacoli: ospite della serata sarà Dodi Battaglia. Il chitarrista e cantante bolognese, membro storico dei Pooh, è pronto a far cantare il pubblico di Morciano con i suoi intramontabili successi.