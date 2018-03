All'Hotel Missouri di Bellaria Igea Marina gli ingredienti per un ottima vacanza ci sono tutti

Turismo

Bellaria Igea Marina

| 14:59 - 14 Marzo 2018

Per tutti gli amanti del mare, del sole e del buon cibo l’Hotel Missouri di Bellaria Igea Marina è la scelta migliore dove potrai sentirti coccolato e trascorrere con la famiglia un’ottima vacanza. La posizione è ottimale fantastica perché direttamente in centro e a due passi dalla bellissima spiaggia di Igea Marina e al parco del Gelso.

La gestione familiare della Famiglia Magnani da 3 generazioni è una sicurezza di qualità ed i nipoti, Delia e Leonardo, sono sempre presenti e disponibili per accontentare tutte le richieste degli ospiti. Sul sito sono sempre presenti offerte e last minute per le vacanze a Bellaria Igea Marina.

Al Missouri family hotel non solo i grandi sono i benvenuti ma anche i bambini che possono giocare con le brave animatrici in spiaggia, dopo i pasti in hotel e la sera con la magia di Billo il miglior animatore della Romagna!

L’hotel Missouri 3 stelle propone tanti momenti di divertimento con giri in bicicletta al parco urbano e organizzando gite in motonave, visite guidate nei più bei borghi dell’entroterra romagnolo, cene sotto gli ulivi e aperitivi al tramonto in barca a vela per vivere la vacanza intensamente con emozioni uniche.

Per tutti gli sportivi o per un diversivo l’hotel Missouri regala tutti i giorni l’ingresso al nuovissimo centro sportivo Gelso Sport dotato di palestra Technogym, piscina olimpionica e piscina didattica per bambini riscaldate.

Un punto di forza è sicuramente la cucina gustosa, casalinga ed abbondante curata direttamente da mamma Isabella che sforna manicaretti golosi, prelibatezze romagnole e dolci fatti in casa ogni giorno.

L’hotel Missouri è al centro della riviera Romagnola e la posizione permette di raggiungere in macchina o con i mezzi pubblici tutti i punti d’attrazione più importanti come i parchi divertimento, la fiera di Rimini e il pala congressi. (Pubbliredazionale).