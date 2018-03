Santarcangelo avrà un'area per la sosta dei camper: partiti i lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 14 Marzo 2018

Hanno preso avvio i lavori per la realizzazione dello spazio di sosta attrezzato per camper, il primo della città di Santarcangelo. È stata infatti già recintata l’area di via Della Resistenza che ospita il cantiere dove sorgeranno 15 piazzole di circa 40 metri quadrati ciascuna con tre pozzetti per il carico/scarico delle acque, nove colonnine per il rifornimento elettrico, tre servizi igienici dotati di docce e un’area verde per il pic-nic con barbecue e spazio giochi per bambini.

Lo spazio attrezzato sorgerà quindi nei pressi del centro sportivo comunale a pochi passi dal centro città e si estenderà su un’area di circa 1.800 metri quadrati complessivi. L’intervento, dal costo di 120mila euro, prevede inoltre un’isola ecologica per la raccolta differenziata, nonché siepi per la delimitazione e la schermatura dello spazio.