Coriano: cittadini virtuosi per la potatura di alberi e piante, per scongiurare rischio crollo di rami

Attualità

Coriano

| 14:02 - 14 Marzo 2018

I cittadini di Coriano hanno rispettato il dispositivo dell'ordinanza del Sindaco del 2 marzo, provvedendo alle potutature di piante pericolose, mentre altri hanno presentato le domande per poterlo fare. Soddisfatta l'Amministrazione Comunale di Coriano, che in una nota ringrazia il senso civico che ha mosso la cittadinanza, al di là delle possibili sanzioni per l'inottemperanza all'ordinanza.

"La caduta di una pianta, o parte di essa, nella sede stradale potrebbe avere conseguenze che nel migliore dei casi si limitano a danni materiali, ma potrebbero anche causare lesioni a chi si potrebbe trovare coinvolto, con danni anche irreparabili", ricorda l'Amministrazione Comunale.

Nelle severe ondate di maltempo che hanno colpito il territorio tra fine febbraio e marzo, non si è verificato alcun incidente in merito al cedimento di alberature per il peso della neve o per pioggia e vento.