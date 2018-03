Torna il 'Giro dei due monti', la suggestiva podistica nel comune di Montescudo Montecolombo

Sport

Montescudo

13:55 - 14 Marzo 2018

La storia. Dalla torre civica di Montescudo a quella di Montecolombo passando per il bellissimo panorama di Taverna. Nel mezzo la partenza che avverrà a Santa Maria del Piano, laddove tanti runners si ritroveranno per dare il via alla quarta edizione del “Giro dei due Monti” in programma domenica 25 marzo. La gara è valida come terza prova del “Calendario Mare- Verde-Monte”. Con l’avvenuta fusione dei comuni di Montescudo e Montecolombo concretizzatasi nel 2016, la manifestazione ha preso il nome proprio da tale compimento anche se l’edizioni totali in verità sarebbero undici.





L’organizzazione. L’Athletic Team Taverna con la collaborazione del comune e della Pro Loco si appresterà a sviluppare questa edizione dividendola in due fasi che riguarderanno nella fattispecie la Trail del Conca versione 2.0 e la gara agonistica. Dopo il successo del 2017, la Trail rappresenterà una piacevole riconferma con apposite modifiche. La partenza, avverrà sempre da Santa Maria del Piano alle ore 8.00 con percorsi da 21,5 e 13,5 Km e 8,5 Km per il Trekking. Il tempo massimo di percorrenza è di 4h. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza . La fase agonistica prenderà il via alle ore 10. Il percorso permette di osservare un vasto panorama che va dalla parte del mare, dal pesarese al ravennate, alla possibilità di intravedere le cime dei monti dell’Istria. Un percorso altalenante, con diverse salite in collina alternate a discese e pianure da brividi per chi vuole unire esercizio fisico –mentale a quello visivo.





Il rammarico. Un solo rammarico per gli organizzatori, quello di rinunciare, almeno in questa edizione, alle gare che mettevano in competizioni i più piccini: “ La UISP ha emanato un nuovo regolamento che prevede l’obbligo di un certificato medico per l’età adultera. – spiega Stefano Dominici, uno degli organizzatori – .” I tempi –prosegue- tecnici non permettono i vari controlli dato la suddivisione avvenuta in questa stagione. Per noi questo evento rappresenta una festa a tutti gli effetti per la nostra comunità , non a caso il nostro intento era quello di coinvolgere i bambini del territorio locale per farli partecipare in modo attivo divertendosi attraverso questa bellissima disciplina sportiva. Nel compenso abbiamo rinnovato la Trail del Conca, facendo degli accorgimenti rispetto all’ultima edizione, dove abbiamo ottenuto un grande riscontro”.





Le iscrizioni. Prenotando l’iscrizione attraverso il sito ufficiale il costo è di 7€. Per chi invece decidesse di pagare il giorno della gara, il prezzo è di 10€. Per la Trail Conca, l’iscrizione è di 3€. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:

http://www.atleticteamtaverna.it/

per iscriversi online: https://www.endu.net/it/events/giro-dei-due-monti/