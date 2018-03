L'ironia di Rino Gaetano rivive nel progetto "Kaimani Distratti" al Teatro Pazzini di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 12:02 - 14 Marzo 2018

Venerdì 16 marzo, alle ore 21,15, il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio apre le porte alla musica d’autore con l’anniversary edition del “NuntereggaeScio’” dei Kaimani Distratti. Si festeggia il decennale del progetto riminese dedicato alle canzoni e al mondo scanzonato di Rino Gaetano, cantastorie di culto, autore graffiante e appassionato, voce degli sfruttati e dei marginali, protagonisti di brani in cui l’ironia è la chiave di una denuncia sociale sempre puntuale. Nella sua troppo breve vita artistica, Gaetano ha firmato una manciata di album ricchi di canzoni di grande successo che descrivono con fantasia, ma senza fare sconti a nessuno, tantomeno ai politici, l’Italia grottesca degli anni di piombo.

Una rigogliosa vena creativa, genuinamente anarchica, rinvigorita in modo non meno anticonformista e tagliente dai Kaimani Distratti, band riminese nata nel 2008 che si presenta on stage nella sua formazione attuale con Beppe Ardito (voce e chitarra), Giacomo Depaoli (percussioni e voce), Gianluca Fabbri (contrabbasso), Massimo Modula (voce, chitarra e armonica) e Fabrizio Flisi (piano e fisarmonica) e per l’occasione accoglie sul palco la special guest Marta Musincanta. Il “NuntereggaeScio’” è un omaggio a tutto tondo a un eroe a tempo perso, come Rino amava definirsi, con l’intento di recuperare lo spirito originario dell’artista di origini calabresi. Concerto-spettacolo in cui non mancano i suoi inni a leggendarie figure femminili come “Gianna”, “Berta filava”, “Aida”, “Ahi Maria”, le invettive di “Nuntereggae più”, la solarità apparente di “Il cielo è sempre più blu” e l’amara malinconia di “Mio fratello è figlio unico” e “A mano a mano”…