Scooter 'abbandonato' a Santarcangelo, qualcuno lo riconosce? La segnalazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 08:20 - 14 Marzo 2018

Uno scooter abbandonato, buttato per terra in via Piave a Santarcangelo di Romagna. Questa volta la segnalazione riguarda un Peugeot X-Fight di colore blù buttato li per terra, di fronte al parcheggio del supermercato A&O: qualcuno lo riconosce? E' stato rubato e poi abbandonato? A mandarci la foto, scattata martedì, un lettore della zona: la targa inizia con BJ... Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp 347 8809485.