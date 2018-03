Cattolica, rissa in stazione, picchiati due studenti che aspettavano il treno

Cronaca

| 07:47 - 14 Marzo 2018

Rissa in stazione a Cattolica martedì pomeriggio. Due studenti sono stati malmenati da un gruppo di ragazzi mentre stavano aspettando di salire sul treno. I giovani sono stati circondati ed è iniziata la rissa. L'arrivo dei Carabinieri ha fatto disperdere il gruppo degli aggressori, mentre i due studenti sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sull'episodio indagano i Carabinieri.