Andrea Bocelli nuovo ambasciatore di San Marino. Il tenore ha giurato, 'mi metto a servizio della Repubblica'

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:43 - 13 Marzo 2018

Dopo aver prestato giuramento nelle mani dei capitani reggenti, Andrea Bocelli è ufficialmente un ambasciatore della Repubblica di San Marino. Il tenore, nominato dal congresso di Stato nel febbraio scorso 'ambasciatore a disposizione', ha ripercorso i suoi ricordi di infanzia legati a San Marino e si è detto profondamente onorato di poter rappresentare la Repubblica nel mondo. "La mia disponibilità - ha detto - è scaturita da un'attenta valutazione e da una presa di coscienza maturata nel tempo, per essere pienamente in grado di mettermi al servizio della Repubblica, così come l'etimologia del vocabolo ambasciatore suggerisce. Un valore che mi appartiene e un incarico che mi sento pronto di svolgere al meglio". "La passione e la tenacia spese nella propria attività lavorativa e l'esperienza, maturata con sacrificio e forte determinazione - ha detto il premier Nicola Renzi - hanno consentito al maestro di acquisire una straordinaria notorietà a livello internazionale".