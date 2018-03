Riccione: gli promettono un lavoro come direttore di sala in un ristorante, ma era una truffa

Cronaca

Riccione

| 06:35 - 18 Marzo 2018

Un 40enne riminese si era visto promettere il ruolo di direttore di sala in un ristorante riccionese e di diventare socio, purché investisse personalmente somme di denaro, per pagare fornitori e utenze. Questo perché la società di gestione del ristorante, che faceva capo a due noti imprenditori del mondo della notte di 47 e 57 anni, era in situazione di dissesto. La vicenda è sfociata in tribunale: il 40enne, costituitosi parte civile e rappresentato dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha perso 10.000 euro di risparmi e altri 20.000 prestati da un parente, i due imprenditori, difesi dall'avvocato Stefano Caroli, devono rispondere di truffa. In pratica avrebbero nascosto il dissesto della società di gestione del ristorante, al fine di convincere il 40enne a investire del denaro; lo fecero, secondo le accuse, raffigurando una situazione debitoria più leggera e parlando di un ricco contratto di sponsorizzazione che avrebbe permesso anche un rilancio del locale in termine di immagine, con conseguente miglioramento del volume di affari. Sul capo del 57enne anche l'accusa di estorsione: secondo la denuncia, avrebbe minacciato una ritorsione a danno del 40enne, una vera e propria spedizione punitiva, qualora avesse denunciato il comportamento dei due imprenditori, le cui promesse rimasero appunto tali, mentre fu reale la perdita di soldi da parte del querelante. Il processo è stato rinviato a maggio, quando parleranno i testimoni citati dalla difesa.